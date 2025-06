Poletna pica brez peke obstaja in naredimo jo v manj kot 10 minutah

Na srečo obstaja rešitev, ki je hitra, preprosta in naravnost briljantna: poletna pica iz ponve. Ja, prav ste prebrali. Pica, pripravljena brez peke, brez kvasa, brez dolgega vzhajanja – in vse to v manj kot desetih minutah. Idealna za vroče dni, ko želimo nekaj toplega, hrustljavega in sira polnega, a brez toplotnega udara v kuhinji.

Osnova: kaj uporabimo namesto testa?

Pri poletni pici iz ponve ne kompliciramo. Kot podlago lahko uporabimo:

tortiljo (klasično ali polnozrnato),

tanek naan,

lavash,

ali celo debel kos kruha ali ciabatte (za bolj "rustikalno" verzijo).

Naše pravilo: naj bo tanek, rahlo elastičen in pripravljen, da postane hrustljav v minuti ali dveh.

Postopek, ki nas reši pred vročino:

Na suhi ponvi segrejemo tortiljo ali drugo osnovo – približno 1 minuto na srednjem ognju, da postane spodaj malce hrustljava. Obrnemo jo, da obložimo že popečeno stran. Dodamo omako (paradižnikova, pesto, kisla smetana...), Čez položimo še eno plast tortilje. Znova dodamo paradižnikovo omako in posujemo z naribanim sirom in dodatki po izbiri. Ponev pokrijemo s pokrovko in segrevamo še 3–4 minute, da se sir stopi, spodnja plast pa lepo zapeče. Postrežemo takoj – najbolje kar na leseni deski, z dodatkom svežih listov bazilike.

...

Ideje za obloge, ki očarajo

Poletna pica je popolna priložnost za ustvarjalnost, za vsak slučaj pa smo vam pripravili nekaj idej, s katerimi zadenemo žebljico na glavico:

Klasična margarita: paradižnikova omaka, mocarela, sveža bazilika

Pica z breskvami: kisla smetana, tanko narezane breskve, mocarela, med, timijan

Mediteranska: pesto, feta, olive, sušen paradižnik, rukola

Zelenjavna bomba: popečene bučke, paprika, čebula + sir po izbiri

Pica za zajtrk: jajce, sir, šunka ali pečeni šampinjoni

In če imamo air fryer?

Tudi super! Poletna pica v air fryerju je še ena hitra možnost brez pečice: