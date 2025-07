Poleg paradižnika v solato narežite to sestavino in solata bo dobila popolnoma nov značaj

Ampak priznajmo – včasih si želimo nekaj več. Nekaj, kar bo solati dalo šus, karakter in tisti “mmmmm, kako dobro!” Dobra paradižnikova solata je sicer že sama po sebi lahko prava zvezda poletnega kosila, a po priporočilih kulinaričnih ustvarjalcev jo nekaj rezin nektarine lahko še neprimerljivo izboljša. Nektarina naj bi se v paradižnikovi solati odlično znašla, saj naj bi ji ponudil popolna protiutež, ki očara tudi največje dvomljivce.

Zakaj sta paradižnik + nektarina naravnost za skupaj?

Oba sta bogata z vodo in vlakninami, kar pomeni, da naše telo dobro hidrirata in ga nasitita. Paradižnik doda umami in nežno kislino, nektarina pa svežino in naravno sladkobo. Poleg tega se likopen iz paradižnikabolje absorbira v kombinaciji z zdravo maščobo (npr. olivnim oljem), medtem ko vitamin C iz nektarine poskrbi za boljšo absorpcijo železa iz drugih sestavin v solati.

...

...

Kako jo pripravimo? Preprosto!

V skledo damo:

narezan paradižnik (naj bo zrel, a čvrst),

eno ali dve zreli nektarini, narezani na krhlje,

malo mlade čebule ali svežih zelišč (bazilika, meta, timijan),

kapljico ali dve balzamičnega kisa ali limone,

nekaj kapljic olivnega olja,

sol in poper po okusu.

Če imamo pri roki mocarelo, burrato ali feta sir, bi bil greh, da jih ne bi dodali v solato! V primeru, da doma nimamo nektarin, pa lahko mirne vesti v svojo paradižnikovo solato dodamo lubenico ali marelice. Lubenica bo poskrbela za maksimalno osvežitev (sploh z malo fete!), marelice pa za nekoliko bolj zemeljski, skoraj oreškast podton.