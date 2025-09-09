DELOINDOM

Pokleknite na tla! Skrivnost, ki spremeni vsako otroško sobo

Najboljši nasvet za opremo otroške sobe je preprostost. Odkrijte, zakaj manj pohištva pomeni več prostora za igro in varnost otroka.
Fotografija: Otroška soba naj bo prilagojena otroku – preprosta, varna in polna topline. Foto Gerain0812/Shutterstock
Otroška soba naj bo prilagojena otroku – preprosta, varna in polna topline. Foto Gerain0812/Shutterstock

K. Ž.
09.09.2025 ob 08:27
K. Ž.
Ko pričakujemo otroka, nas pogosto premami misel na popolno opremljeno otroško sobo s številnimi kosi pohištva in dodatki. A Melita Kordeš Demšar, strokovnjakinja za montessori, v pogovoru razkrije, da je najboljši nasvet za starše – preprostost.

»Čim manj stvari v prostoru, ker otrok sam pokaže, kaj potrebuje,« pravi sogovornica v podkastu. V prvih letih otrok ne potrebuje veliko: nizko posteljo, prostor za kopanje in previjanje (tudi na tleh v kopalnici), ter kotiček za igro, ki je lahko kar v dnevni sobi.

 

