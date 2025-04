Pogledali smo v zakulisje gradu Taggenbrunn: to so jedi, ki jih tam kuhajo Jezerškovi

Ure, grad in vina

Grad Taggenbrunn je v lasti družine Riedl. Pod njenim okriljem je poleg grajske posesti še 45 hektarjev velik vinograd, ki pokriva grajski grič, njihova pa je tudi znana znamka ur Jacques Lemans. Riedlovi, ki živijo na avstrijskem Koroškem, so temeljito obnovili posestvo, v obnovo, ki se je končala tik pred koronskim obdobjem, pa so vložili več kot 108 milijonov evrov. Nato so iskali partnerja, ki bi vodil gostinsko zgodbo na gradu, in pot jih je pripeljala do družine Jezeršek.

»Taggenbrunn je res posebna lokacija, saj se v bližini na tromeji srečujejo tri kulture in trije jeziki,« je poudaril direktor družinskega podjetja Martin Jezeršek in dodal, da bi želeli grad spremeniti v gastronomsko lokacijo številka ena na avstrijskem Koroškem. Prvi korak k temu cilju so že naredili, saj so na letošnjem ocenjevanju Falstaff prejeli dvoje vilic, k čemur je Alfred Riedl dodal, da so tudi njihova vina v zadnjem obdobju dosegla vidne uvrstitve in medalje na mednarodnih ocenjevanjih.

Kaj pa hrana?

Seveda: prav vina s posestva Taggenbrunn so v središču vinskih okusov grajske restavracije. Kot nam je pojasnila Ana Šušteršič, kreativna vodja razvoja pri Jezeršek Gostinstvu, se lepo ujamejo z jedmi, ki jih pod vodstvom kuharskega mojstra Luke Jezerška in chefa Adisa Miskića pripravljajo v grajski kuhinji: »Osredotočamo se na sestavine in jedi, ki zaznamujejo območje od Alp do Jadrana. Ker je ta del avstrijske Koroške tesno povezan z lovsko tradicijo, imamo tudi divjačinske jedi, seveda pa je tu še klasika, ki je avstrijskim gostom zelo pri srcu, kot na primer koroški sirovi, špinačni in gobovi štruklji.«

Tako v grajski restavraciji jedilnik sezonsko osvežujejo, strežejo pa tudi govejo juho s fritati in preostale tradicionalne jedi, pripravljene na osvežen, moderen način. Tu so tudi polente in rižote, je dodala Ana Šušteršič in podčrtala te izbrane slovenske okuse, ki v restavraciji družine Jezeršek kraljujejo na avstrijskem gradu: »Gostje so navdušeni nad piranskim brancinom, tu so tudi kakovostne sestavine iz Panonske nižine, kot je denimo slovensko bučno olje, pa kranjska klobasa ter izbor suhih mesnin in sirov.«

S takšno kulinariko, je še dodala sogovornica, krožniki iz grajske restavracije Taggenbrunn, kjer potekajo tudi številni poslovni in zasebni dogodki, povezujejo »okuse Slovenije in Avstrije, objamejo pa Alpe, Jadran, Panonsko nižino in širše območje«.

Na slavnostnem dogodku, kamor sta družini Riedl in Jezeršek te dni povabili 500 ljudi, so tako med drugim stregli fazanovo juho, jadranskega tuna in škampe, govejo kračo s pastinakovim pirejem in mariniranimi šparglji, tu pa je bilo tudi nekaj tipično avstrijskega: mesni sir, seveda postrežen v bolj prefinjeni verziji, saj so mu dodali sir brie, rdeče zelje, jabolka, brusnice in gorčično-medeno omako.

