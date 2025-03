Počitniška hiša po japonsko

Počitniško hišo za štiričlansko družino so postavili v letovišču Karuizawa v prefekturi Nagano na Japonskem. Umeščena je na hrib s pogledom na goro Asama. A ne gre za klasično počitniško hišo, temveč za šest hišk, ki jih povezuje skupna terasa, ki se vije okrog posameznih hišk in je dvignjena na kole. Vsaka hiška meri približno 20 kvadratnih metrov in vsaka ima svojo funkcijo. V eni je kuhinja, v drugi jedilnica, pa dnevna soba, kopalnica in spalnice.

