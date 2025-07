Piña colada: najbolj priljubljen tropski koktajl, ki si ga lahko zelo preprosto zmešamo kar sami (VIDEO)

V pijači prevladuje okus ananasovega soka, kokosova smetana ji daje bogat, skoraj sladoledni občutek v ustih, beli rum pa se nežno zlije z drugimi okusi, saj ni premočan, ampak doda toplino in globino. Za brezalkoholno, virgin različico rum izpustimo, vse druge sestavine ostanejo enake. Če je pripravljena z ledom ali celo zamrznjenim ananasom, je to izjemno hladna in osvežilna pijača, ki je prav idealna za vroče poletne dni, zabave na prostem, počitnice ali pa kot sladica po lahkem kosilu ali večerji.

Sestavine

Za en kozarec.

50 ml belega ruma

30 ml kokosove smetane (slajene, sicer dodamo žličko sladkorja)

50–90 ml ananasovega soka (100 %)

pest ledu (zdrobljenega ali kock)

Po okusu

4 koščki svežega ananasa (najbolje zamrznjenega)

nekaj kapljic limetinega soka

Za okras

rezina svežega ananasa, češnja (kandirana), ananasov list, list sveže mete ali limetina lupina, dežniček

Priprava

S paličnim mešalnikom ali blenderjem zmešamo rum, ananasov sok in kokosovo smetano (lahko tudi koščke zamrznjenega ananasa).

Mešamo 30 sekund oziroma dokler ni tekstura gladka in kremasta.

Kozarec napolnimo z ledom in prilijemo koktajl.

Okrasimo z rezino ananasa, kandirano češnjo ali dežničkom za pravi tropski videz.

