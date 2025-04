Pet korakov do sanjske kuhinje

Vaše potrebe se bodo v letih spreminjale, zato je smiselno razmišljati o modularnih rešitvah. Uveljavljeni ponudnik pohištva in opreme za dom IKEA je zasnoval modularne METOD kuhinje, ki omogočajo preprosto prilagajanje, dodajanje ali zamenjavo elementov, kar pomeni, da lahko prostor prilagodite svojim življenjskim okoliščinam, ne da bi morali zamenjati celotno kuhinjo.

Popolna kuhinja mora biti predvsem funkcionalna. Za ergonomsko in funkcionalno kuhinjo je ključna postavitev elementov v t. i. kuhinjski trikotnik, ki povezuje tri glavna delovna območja: hladilnik, pomivalno korito in kuhališče. V vsestransko uporabni kuhinji boste imeli vedno vse pri roki, hkrati pa bo tudi vse pospravljeno in brezhibno urejeno.

Prilagodljiv sistem METOD kuhinj omogoča oblikovanje postavitve po meri posameznika – z neomejenimi kombinacijami, ki ustrezajo tako prostoru kot življenjskemu slogu. Zasnovali so jo tako, da je trpežna, funkcionalna in stilsko dovršena.

Pri načrtovanju svoje sanjske kuhinje imejte v mislih prihodnost, da bo torej tudi po desetletjih videti sodobna in funkcionalna. METOD kuhinje zagotavljajo sodoben dizajn, ki se uspešno upira času, in kakovost, ki je zagotovilo za dolgoletno zadovoljstvo. In to dokazujejo tudi s 25-letno garancijo; njihove kuhinje so namreč zasnovane za dolgo življenjsko dobo.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje IKEA