Peneči čaj: nov trend na vidiku

Pijačo, ki v enem kozarcu združi okus in koristi čaja ter organoleptično radost mehurčkov, so pred nekaj manj kot desetimi leti prvi na trg poslali na Danskem, v podjetju Sparkling Tea. Od tedaj se je peneči čaj razširil, prodrl v več kot sto petdeset Michelinovih restavracij in postal še ena posebnost v trendovski paleti nizkoalkoholnih in brezalkoholnih pijač.

Kot peneče vino

Peneči čaj, ki ga strežejo v restavracijah, polnijo v enake steklenice kot peneče vino, kajti tlak doseže več kot 5 barov. Čaje, ki jih vzamejo za osnovo, lahko kuhajo ali pa, vse večkrat, uporabijo hladno ekstrakcijo, t. i. cold brew, ki omogoča razvoj nežnejših in subtilnejših okusov.

V podjetju Sparkling Tea na primer delajo zvrsti, ki jih primerjajo z vinskimi barvami: za »rose« uporabijo hibiskus, oolong in beli čaj silver needle. V podjetju Seicho uporabijo praženi zeleni čaj hojicha, ki daje izjemen okus po nori algah, dimu in kakavu. Čaje karbonizirajo in dodajo še nekaj aromatov: navad­no je to grozdni sok ali vino, tudi limona.

Vedno pa gre za izjemno skrbno izbrane čaje ekološke pridelave in izbranega porekla, kar se kaže tudi v ceni, ki seže vse do 20 evrov.

Pripravimo si ga lahko sami

Ni pa to nujno kupiti: lahko si tak čaj pripravite tudi sami in je brez dvoma odlično nadomestilo za kupljene mehurčkaste pijače, osvežilen in zdrav, čeprav mu bo seveda manjkalo nekaj dramatičnosti, ki izvira tudi iz embalaže.

Ena od možnosti je, da nekaj večjo količino čaja, kot bi ga uporabili za liter vode pri kuhanju, stresemo v steklenico, ki se zapira na patent, prelijemo z mineralno vodo, zapremo in pustimo v hladilniku, da se čaj macerira kak dan.

Po želji dodamo limono ali nekaj malega sladkega soka. V tem primeru smo čajnim oksidantom dodali še minerale iz mineralne vode. Druga možnost je, da skuhamo veliko močnejši čaj, koncentrat, in ga ponudimo z ledom, prek katerega prelijemo še mineralno vodo.