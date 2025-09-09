Pasji Airbnb prihaja v Slovenijo: trend, ki bo razdelil lastnike psov

Koncept »pasjega Airbnbja« oziroma pasjega varstva na domu se v tujini že uveljavlja kot alternativa tradicionalnim pasjim hotelom. Ideja je preprosta: pes ne biva v večjem hotelu ali vrtcu, temveč pri posamezniku doma, kjer je deležen bolj osebnega pristopa in domačega okolja. Lastniki imajo možnost izbrati varstvo prek specializiranih platform na podlagi ocen, referenc in fotografij, psi pa bivajo v bolj sproščenem okolju, kjer so pogosto obravnavani kot del družine. V Sloveniji te oblike še ni na voljo, a glede na širitev platform, kot je PetBacker, lahko pričakujemo, da se bo v večjih mestih, kot sta Ljubljana in Maribor, pojavila v prihodnjih treh do petih letih.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.