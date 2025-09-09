DELOINDOM

Pasji Airbnb prihaja v Slovenijo: trend, ki bo razdelil lastnike psov

"Pasji Airbnb" je morda sanjska rešitev za lastnike, a koncept zahteva temeljit premislek, preden psa zaupate varuhu.
Fotografija: Prednost pasjega varstva pri posamezniku je bolj individualen pristop. Foto Olesyapogosskaya/Shutterstock
Odpri galerijo
Prednost pasjega varstva pri posamezniku je bolj individualen pristop. Foto Olesyapogosskaya/Shutterstock

Kaja Berlot
09.09.2025 ob 12:49
09.09.2025 ob 12:49
Kaja Berlot
09.09.2025 ob 12:49
09.09.2025 ob 12:49

Poslušajte

Čas branja: 1:04 min.

Koncept »pasjega Airbnbja« oziroma pasjega varstva na domu se v tujini že uveljavlja kot alternativa tradicionalnim pasjim hotelom. Ideja je preprosta: pes ne biva v večjem hotelu ali vrtcu, temveč pri posamezniku doma, kjer je deležen bolj osebnega pristopa in domačega okolja. Lastniki imajo možnost izbrati varstvo prek specializiranih platform na podlagi ocen, referenc in fotografij, psi pa bivajo v bolj sproščenem okolju, kjer so pogosto obravnavani kot del družine. V Sloveniji te oblike še ni na voljo, a glede na širitev platform, kot je PetBacker, lahko pričakujemo, da se bo v večjih mestih, kot sta Ljubljana in Maribor, pojavila v prihodnjih treh do petih letih.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pasje varstvo pasji hotel pasji vrtec CENA PASJEGA VARSTVA

Priporočamo

Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
30-letni Primorec v avtu napadel dekle, k sreči sta bila v bližini gasilca
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic
Policija objavila fotografije kraja, kjer se je oče več let skrival z otroki (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Komentarji:

Priporočamo

Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
30-letni Primorec v avtu napadel dekle, k sreči sta bila v bližini gasilca
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic
Policija objavila fotografije kraja, kjer se je oče več let skrival z otroki (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.