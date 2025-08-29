DELOINDOM

Otroci ne morejo zaspati? Kriva je ta napaka - pojasnjuje Montessori strokovnjakinja

Ali postelja v otroški sobi res služi svojemu temeljnemu namenu? Nasveti strokovnjakinj za miren spanec, samostojnost in otroški razvoj v novi epizodi podkasta Deloindom.
Fotografija: Melita Kordeš Demšar poudarja:
Melita Kordeš Demšar poudarja: "Za otroka je lažje, da se nauči zaspati sam." Foto: Marko Feist Foto Marko Feist/

September prinaša nove začetke – šolarji in vrtčevski otroci vstopajo v nove rutine, zato je prav zdaj čas, da premislimo tudi o njihovem spalnem kotičku. V tokratnem Deloindom podkastu smo se z arhitektko Evo Štrukelj in ustanoviteljico Inštituta montessori, Melito Kordeš Demšar, pogovarjali o tem, kako postelja in prostor za spanje vplivata na otrokov razvoj.

Celoten pogovor o opremi otroških sob, praktičnih nasvetih in najpogostejših napakah staršev lahko poslušate v novi epizodi podkasta Deloindom, ki ga najdete na deloindom.si.

