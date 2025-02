Organsko gnojenje – miti in resnice

Mit: rastline ne občutijo razlike med organskimi gnojili in mineralnimi gnojili – ni res.

Resnica: Gnojila organskega izvora so za rastline na našem vrtu boljša izbira, saj se hranila iz njih sproščajo takrat, ko jih rastlina potrebuje. Da so hranilne snovi dostopne rastlinam, poskrbijo mikro­organizmi, ki živijo v tleh. Bolj ko je okolje vlažno in toplo, hitreje mikroorganizmi delujejo. Vlaga in toplota poleg tega vplivata na rast rastlin – hitrejša rast pa seveda pomeni, da bo rastlina potrebovala tudi več hranilnih snovi. Na tej točki se pokaže prednost organskih gnojil – ta hranila so rastlini na voljo takrat, ko jih najbolj po­trebuje. Poleg tega imajo še druge prednosti v primerjavi z mineralnimi gnojili – tla ohranjajo živa, saj je organska snov hrana za mikroorganizme; rastlini zagotavljajo poleg osnovnih hranil tudi mikrohranila, mikroelemente, ki se sproščajo v procesu razgradnje organske snovi.

