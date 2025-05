Opremljeno po načelih hygge: Ko stopiš noter, si ne želiš več ven

Lastnikoma novega stanovanja v Črnučah je blizu umetnost dobrega življenja, kot jo v svojih domovih prakticirajo Danci, zato sta arhitekte iz biroja Celovito prosila, naj njun dom v novi večstanovanjski stavbi odraža filozofijo hygge, ki poudarja preprostost, prisotnost v trenutku in uživanje v drobnih stvareh. Funkcionalna estetika, ki sta jo zasnovala arhitekta Jure Judež in Maja Pugelj, podpira udobno bivanje in s svojimi značilnostmi pripomore k upočasnitvi sodobnega tempa življenja.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si.