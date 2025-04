Opremljamo z arhitektko: Stara blokovska kopalnica? Poglejte, kako jo je mogoče spremeniti v sodoben varni kotiček

Prenova kopalnice v starejših stanovanjskih blokih je pogosto izziv zaradi omejenih prostorskih možnosti in obstoječih inštalacij. Bralka načrtuje preoblikovanje kopalnice svojih staršev, ki živita v 40 let starem bloku. Ker gre za manjši prostor, predvideva, da obsežnejše spremembe pri razporeditvi elementov niso izvedljive, kljub temu pa je prenova priložnost za izboljšanje funkcionalnosti in osvežitev kopalnice.

Kopalnica meri 2,2 x 1,7 metra, kar zahteva skrbno načrtovanje, da se vanjo smiselno vključijo vsi elementi. Ključni cilj prenove je zamenjava kopalne kadi s prostorno kabino za prhanje mer 100 x 90 cm, ki omogoča tudi namestitev premičnega sedeža za udobnejšo in varnejšo uporabo. Kljub omejeni površini je treba zagotoviti mesto za pralni stroj, ki bo umeščen v nišo ob kabini za prhanje. Nad njim bo omara za kopalniške potrebščine, nadomestila pa bo prav tako koš za perilo.

Ker je treba prostor čim bolj koristno izrabiti, je predlagana izdelava pohištva po meri, saj se lahko tako optimalno prilagodi. Pod umivalnikom bo dodatni predalnik, nad WC-školjko pa plitka omara, kamor se – če bo mogoče – prestavijo vodni števci, ki so trenutno pod umivalnikom, kar ni najbolj praktična rešitev. Osvetljeno ogledalo nad umivalnikom bo dodatno prispevalo k občutku prostornosti in svetlobe v kopalnici. Za vrati bo nameščen radiator, zraven njega pa je prostor, kjer so lahko obešene brisače in kopalni plašči.

Bralka in njeni starši si želijo umirjeno barvno paleto, ki bo prispevala k prijetnemu in sproščujočemu ambientu. Keramične ploščice bodo v nevtralni bež barvi z imitacijo kamna, kar bo prostoru dodalo toplino in naraven videz. Kot vizualni poudarek, subtilen, a eleganten kontrast, bo zadnja stena v kabini za prhanje obložena z belo sijajno keramiko nepravilnih oblik.

Prenova te kopalnice dokazuje, da je tudi na majhni površini mogoče združiti funkcionalnost in estetsko dovršenost. S premišljenim načrtovanjem in prilagojenimi rešitvami bo postala sodoben, udoben in ergonomsko zasnovan prostor, ki bo ustrezal potrebam stanovalcev še vrsto let.