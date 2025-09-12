DELOINDOM

Opozorilo strokovnjaka: pranje pri 40 °C je zapravljanje denarja

Pravilna izbira temperature pranja prihrani energijo, podaljša življenjsko dobo oblačil in učinkoviteje odstrani mikrobe. Izvedite, katera je najboljša.
Fotografija: Napačna izbira lahko pomeni več stroškov, večjo obrabo oblačil in manj učinkovito odstranjevanje mikrobov. Foto Oleg Opryshko/Shutterstock
Napačna izbira lahko pomeni več stroškov, večjo obrabo oblačil in manj učinkovito odstranjevanje mikrobov. Foto Oleg Opryshko/Shutterstock

E. N.
12.09.2025 ob 07:58
E. N.
Pranje je neizogibno gospodinjsko opravilo, pri katerem nam preglavice pogosto povzroča izbira programa. Današnja oblačila so namreč narejena iz najrazličnejših materialov, ki jih nikakor ne moremo prati skupaj, saj potrebujejo različne pogoje, da jih ne bi poškodovali. Marsikomu se tako 40 stopinj Celzija zdi nekakšna varna izbira, a kot je za BBC nedavno povedal znani zdravnik in voditelj, to ni dobra ideja. 

Po mnenju zdravnika in televizijskega voditelja dr. Xanda van Tullekena je izbira temperature pri pranju več kot le ne preveč premišljena nastavitev stroja. Prav nasprotno. Napačna izbira lahko pomeni več stroškov, večjo obrabo oblačil in manj učinkovito odstranjevanje mikrobov. Katera temperatura je torej najboljša za pranje?

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

