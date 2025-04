Olja od vložene zelenjave nikar ne zlijte v kuhinjsko korito: tukaj je vsaj šest razlogov, zakaj

1. Domača majoneza s karakterjem

Nedavno smo poskusili nekaj, kar nas je čisto navdušilo: iz olja vložene zelenjave smo namreč pripravili odlično domačo majonezo. Kako? Namesto navadnega sončničnega ali oljčnega olja uporabimo aromatično olje iz kozarca. V mešalniku zmešamo 1 rumenjak, 1 žličko gorčice, ščep soli in počasi, res počasi, med mešanjem dodajamo olje iz kozarca. Dobimo gosto, bogato majonezo s subtilnim okusom po paradižnikih, zeliščih ali papriki – odvisno, kaj je bilo v kozarcu. Tako pripravljena domača majoneza je odlična kot namaz, pomaka ali osnova za sendviče.

2. Hiter solatni preliv, ki premaga vse

Poleg majoneze je ena naših najljubših uporab odvečnega olja zagotovo v obliki domačega preliva za solato. Ker je olje že prepojeno z okusi vložene zelenjave in začimb, potrebuje le še malce balzamičnega ali vinskega kisa, žličko gorčice in morda ščepec medu. Tako bo nastal bogat in poln preliv, ki bo naredil še tako preprosto solato nepozabno.

3. Naš trik za neverjetno hrustljave popečene kruhke

Kadar pripravljamo krostine, bruskete ali le popečen kruhek za h kakšni juhi ali narezku, jih vedno pokapamo s tem aromatičnim oljem. Rezultat je hrustljava skorjica z globokim okusom. Na ta način lahko pripravimo tudi pečeno zelenjavo: bučke, jajčevce, paprike, saj z nekaj kapljicami tega olja postanejo še bolj aromatični.

4. Testenine iz »nič«, ki vedno navdušijo

Če imamo kuhane testenine in kozarček vloženih paradižnikov, v katerem je ostalo še malo olja, imamo že skoraj cel obrok. Testenine prelijemo z aromatičnim oljem, dodamo nasekljane vložene sestavine (če jih je še kaj), potresemo s parmezanom ali feta sirom in že imamo poln krožnik okusa.

Priporočamo: Če imate kozarček suhih paradižnikov, lahko pripravite te božanske testenine

5. V juhah, enolončnicah in rižotah

Po kuhanju jedi pogosto dodamo malo svežega olja in zakaj ne bi uporabili tega z okusom vložene zelenjave? V gosto juho, kot je lečina ali bučna, lahko pred serviranjem dodamo žličko aromatičnega olja, prav tako ga lahko za dodatno aromo kanemo v rižoto. Tudi v enolončnicah se odlično obnese, saj lahko z njim poudarimo okuse brez dodatnih začimb.

6. Za pripravo jajc, mesa, sira

Če v ponvi na olju iz vložene zelenjave na hitro popečemo jajce, tofu, halloumi ali piščanca, dobimo tisti »nekaj več« učinek, ki sicer zahteva več sestavin in časa. Z eno potezo jedi dodamo globino – in malo mediteranskega šarma.

Priporočamo še: So vam od velike noči ostala jajca? Lahko jih zamrznete, ampak le, če boste to storili tako