Odprta vrata: Udobno zatočišče za par

Arhitektki Nina Mei Gaiman in Ana Jerše iz biroja Prostornina sta zasnovali sodoben in umirjen interier stanovanja, ki je primeren tudi za bivanje pasjega ljubljenčka. Temnejša barvna paleta in skrbno izbrani materiali ustvarjajo eleganten in topel dom.