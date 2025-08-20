Odlične filane paprike z malce drugačnim postopkom kuhanja, kot smo ga vajeni

Nekateri boste trdili, da je avgust komajda čez sredino, drugi pa se boste kar strinjali, da je že pri koncu. A to niti ni tako pomembno, saj je važno predvsem to, da je ravno zdaj pravi čas za to, da se do sitega najemo filanih paprik. Prebrskali smo naše kulinarične zapiske in povzeli nekaj idej, ki vam bodo olajšale pripravo te ultimativne avgustovske jedi. Na koncu pa z vami delimo še malce drugačen recept, ki pa po mnenju avtorice, veliko obeta.

Različni nadevi

Največkrat se v nadevu pojavi mleto meso, ki ga kombiniramo z rižem, pri čemer nekateri prisegajo na to, da je treba riž do polovice skuhati, preden ga vmešamo v nadev, spet drugi dodajo k mletemu mesu kar surovega. Če se odločite za slednjega, nadev v paprike dodajte bolj nežno in ne tlačite preveč, saj je treba pustiti rižu še nekaj prostora, da se lahko med kuhanjem lepo napne.

Ni pa se nam treba odločiti za riž, kajti v nadevu se odlično obnese tudi prosena kaša ali kuskus, lahko se odločimo tudi za nekoliko bolj izrazito ajdovo kašo, ki bo v jed vnesla bolj konkreten okus.

Če nam ni do mesnih nadevov, k rižu oziroma njegovemu nadomestku dodamo nasekljano in prepraženo zelenjavo ter začimbe. Tako bomo dobili postni oziroma brezmesni nadev, ki ga lahko po želji dopolnimo s pestjo ali dvema skuhanih in malo pretlačenih stročnic.

...

...

Kaj pa omaka?

Omako za nadevane paprike največkrat pripravimo tako, da na maščobi ali olju prepražimo nasekljano čebulo, nato pa dodamo še paradižnik ali mleto rdečo papriko in začimbe ter zalijemo z vodo. Če nam moka ni ovira, na prepraženo čebulo dodamo še žličko ali dve moke in med mešanjem nekoliko popražimo, nato pa dodamo preostale naštete sestavine – moka bo poskrbela za to, da bo naša omaka bolj gosta.

Je pa treba paziti predvsem na to, da je omake dovolj, saj bo riž med kuhanjem vpil nekaj tekočine. Če vidimo, da omaka izginja, jed pa še ni kuhana, preprosto dolijemo še malenkost vode, pomešane z malo paradižnikovega koncentrata.

In še ena sestavina prinese dodaten okus domačnosti – kisla smetana. Nam je všeč, da jo dodamo šele čisto na koncu, torej takrat, ko so paprike, zalite z dobro mero slastne omake, že postrežene na krožnik.

...

Filane paprike (recept)

Tudi za preprosto jed, kot so nadevane oziroma filane paprike, velja: kolikor kuharic boste vprašali, toliko receptov boste slišali. In eden od receptov je ta, ki nam ga je posredovala Ula Hribar Babinski. Kranjčanka in ljubiteljska kuharica, ki je napisala kuharsko knjigo Matildina kuhinja, paprike pripravi na zanimiv način: najprej jih nadeva in nekoliko pokuha v vodi, nato pa zalije z omako in skuha do konca.

Za 6–8 oseb.

10 paprik

600 g mletega mesa po izbiri

1 lonček riža (ali ješprenjčka)

1 jajce

1 čebula

1 strok česna

3 žlice mlete sladke paprike

približno 2 žlici moke

malce sladkorja

malo olja

sol

Priprava