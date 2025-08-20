Odlične filane paprike z malce drugačnim postopkom kuhanja, kot smo ga vajeni
Nekateri boste trdili, da je avgust komajda čez sredino, drugi pa se boste kar strinjali, da je že pri koncu. A to niti ni tako pomembno, saj je važno predvsem to, da je ravno zdaj pravi čas za to, da se do sitega najemo filanih paprik. Prebrskali smo naše kulinarične zapiske in povzeli nekaj idej, ki vam bodo olajšale pripravo te ultimativne avgustovske jedi. Na koncu pa z vami delimo še malce drugačen recept, ki pa po mnenju avtorice, veliko obeta.
Različni nadevi
Največkrat se v nadevu pojavi mleto meso, ki ga kombiniramo z rižem, pri čemer nekateri prisegajo na to, da je treba riž do polovice skuhati, preden ga vmešamo v nadev, spet drugi dodajo k mletemu mesu kar surovega. Če se odločite za slednjega, nadev v paprike dodajte bolj nežno in ne tlačite preveč, saj je treba pustiti rižu še nekaj prostora, da se lahko med kuhanjem lepo napne.
Ni pa se nam treba odločiti za riž, kajti v nadevu se odlično obnese tudi prosena kaša ali kuskus, lahko se odločimo tudi za nekoliko bolj izrazito ajdovo kašo, ki bo v jed vnesla bolj konkreten okus.
Če nam ni do mesnih nadevov, k rižu oziroma njegovemu nadomestku dodamo nasekljano in prepraženo zelenjavo ter začimbe. Tako bomo dobili postni oziroma brezmesni nadev, ki ga lahko po želji dopolnimo s pestjo ali dvema skuhanih in malo pretlačenih stročnic.
Kaj pa omaka?
Omako za nadevane paprike največkrat pripravimo tako, da na maščobi ali olju prepražimo nasekljano čebulo, nato pa dodamo še paradižnik ali mleto rdečo papriko in začimbe ter zalijemo z vodo. Če nam moka ni ovira, na prepraženo čebulo dodamo še žličko ali dve moke in med mešanjem nekoliko popražimo, nato pa dodamo preostale naštete sestavine – moka bo poskrbela za to, da bo naša omaka bolj gosta.
Je pa treba paziti predvsem na to, da je omake dovolj, saj bo riž med kuhanjem vpil nekaj tekočine. Če vidimo, da omaka izginja, jed pa še ni kuhana, preprosto dolijemo še malenkost vode, pomešane z malo paradižnikovega koncentrata.
In še ena sestavina prinese dodaten okus domačnosti – kisla smetana. Nam je všeč, da jo dodamo šele čisto na koncu, torej takrat, ko so paprike, zalite z dobro mero slastne omake, že postrežene na krožnik.
Filane paprike (recept)
Tudi za preprosto jed, kot so nadevane oziroma filane paprike, velja: kolikor kuharic boste vprašali, toliko receptov boste slišali. In eden od receptov je ta, ki nam ga je posredovala Ula Hribar Babinski. Kranjčanka in ljubiteljska kuharica, ki je napisala kuharsko knjigo Matildina kuhinja, paprike pripravi na zanimiv način: najprej jih nadeva in nekoliko pokuha v vodi, nato pa zalije z omako in skuha do konca.
Za 6–8 oseb.
- 10 paprik
- 600 g mletega mesa po izbiri
- 1 lonček riža (ali ješprenjčka)
- 1 jajce
- 1 čebula
- 1 strok česna
- 3 žlice mlete sladke paprike
- približno 2 žlici moke
- malce sladkorja
- malo olja
- sol
Priprava
- Paprike operemo, jim odstranimo pecelj in jih izdolbemo.
- Čebulo in česen sesekljamo.
- Na malo olja prepražimo nasekljano čebulo, nato dodamo na drobno nasekljan česen.
- Ko zadiši, dodamo še riž ter med mešanjem počakamo nekaj minut, da ta postekleni, nato odstavimo.
- Malo ohladimo, nato vmešamo med mleto meso, dodamo še jajce ter dobro pomešamo.
- Z nadevom napolnimo paprike in jih zapremo s peclji.
- Zložimo jih v posodo, tako da stojijo pokonci. Posoda naj ne bo prevelika, sicer se bodo med kuhanjem prevrnile. K paprikam nalijemo toliko vode, da prekrije sestavine. Zavremo, zmanjšamo ogenj in kuhamo približno eno uro, da se meso skuha.
- V drugi kozici naredimo podmet. Olje in mleto sladko papriko premešamo, dodamo žlico ali dve moke ter sladkor in počasi prepražimo. Pazimo, da ne zažgemo. Nato začnemo v počasnem curku in med nenehnim mešanjem (najraje z metlico) zalivati z vodo, v kateri so se kuhale paprike. Tako pripravljeno omako zavremo, solimo in poskusimo – če je treba, popravimo s soljo.
- Omako vrnemo k paprikam. Kuhamo še 10 minut, da se okusi povežejo, nato postrežemo.
