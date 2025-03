Od tega, kaj naredimo takoj po prvem zmenku, je odvisna prihodnost odnosa

Gotovo se še spominjate nasveta, da simpatije po prvem zmenku ne smemo kontaktirati vsaj nekaj dni. Trije dnevi natančneje naj bi bili magična številka. S tem pravilom so nas zadnja desetletja bombardirali filmi, serije in knjige o romantični ljubezni. Kot družba smo kar nekako ponotranjili idejo, da je kazanje zanimanja za osebo, ki nam je všeč, neprivlačno in odbijajoče. A to ne bi moglo biti dlje od resnice.

Pravzaprav si s tovrstnim vedenjem zmanjšujemo možnosti za razvoj partnerske zveze, pravi ameriški psiholog dr. Mark Travers, ki je za Psychology Today razkril, da bi se ljudje morali naučiti prakticirati »higieno po zmenku«. Se vam sliši čudno? Naj razložimo.

»Higiena po zmenku« je po mnenju dr. Traversa, kaj storimo po prvem zmenku s potencialnim partnerjem. No, ne nujno samo po prvem, tudi drugi, tretji in vsak naslednji kliče po tem vedenju. A to, kar storimo takoj po tistem, ko smo s človekom prvič preživeli nekaj časa, je odločilno, ali se bo poznanstvo nadaljevalo in ali se bo iz tega razvila tudi romantična zveza.

Kot pravi ameriški psiholog, po vsakem prvem zmenku nastopi kritični trenutek, ko lahko poglobimo vez s človekom in mu pokažemo, da smo čustveno na voljo, to pa sta dve ključni sestavini za zdrav in trden partnerski odnos. In ne, ta kritični trenutek se ne zgodi tri dni kasneje, kot nam je vbijala v glavo popularna kultura. Ura začne tiktakati takoj, ko se z osebo poslovimo ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.