Obstaja slasten način, kako pripravimo piščanca brez predhodnega odtajanja

Prihodnjič, ko se nam to zgodi, bomo zamahnili z roko in si rekli, da nič hudega, saj smo na spletu našli odličen namig, kako piščanca pripravimo tudi brez odtajanja – varno, okusno in celo praktično. Potrebujemo le nekaj prilagoditev in znanja, da bo kosilo na mizi, še preden se bo meso uspelo odmrzniti.

Ali je to sploh varno?

Da, kuhanje ali peka piščanca neposredno iz zamrzovalnika sta varna, če le poskrbimo za eno osnovno pravilo: meso mora doseči notranjo temperaturo 74 °C. To najlažje zagotovimo z uporabo kuhinjskega termometra. Edina razlika je ta, da bo priprava trajala približno za polovico dlje kot pri svežem ali odmrznjenem piščancu.

Prednosti kuhanja zmrznjenega piščanca

Prihranek časa za odtajanje: ni več večernega razmišljanja, kdaj vzeti meso iz zamrzovalnika.

Manjša nevarnost bakterij: če meso odmrzujemo napačno (npr. na kuhinjskem pultu), se lahko na površini začnejo razmnoževati bakterije. To tveganje pri kuhanju neposredno iz zamrzovalnika odpade.

Bolj sočno meso: ker piščanec ni čez noč počival v hladilniku ali vodi, se manj izsuši.

Na kaj moramo biti pozorni?

Kljub temu da ima priprava zmrznjenega piščanca številne prednosti, moramo biti na nekaj stvari tudi malce bolj pozorni. V mislih moramo imeti dodatni čas kuhanja. Če file običajno pečemo 20 minut, bo zamrznjenega treba peči vsaj 30.

Če imamo zamrznjen celoten kos piščančjih prsi, jih je v tem primeru boljše narezati na tanjše trakce in jih pripraviti po video receptu, ki ga pripenjamo spodaj.

...

Kako pripravimo zmrznjenega piščanca?

Pečica

Zamrznjene piščančje prsi ali bedra položimo v pekač, dodamo nekaj olja, začimbe in pečemo pri 180 °C. Čas peke bo približno polovico daljši kot običajno. Na polovici peke lahko dodamo zelenjavo in krompir.

Kuhanje v vodi ali juhi

Zmrznjen piščanec je odličen za juhe in enolončnice. Damo ga v lonec z vodo ali osnovo, segrejemo do vretja in kuhamo, dokler meso ni popolnoma kuhano. Ko se nekoliko odtali, ga lahko razrežemo in vrnemo v juho.

Ponvica

Če želimo piščančje fileje, jih damo zamrznjene na segreto ponev z malo olja. Ko se zunanja plast odtali, jih lahko razrežemo na trakove in nadaljujemo s praženjem.

Ali pa po tem viralnem receptu

Dekle, ki na instagramu ustvarja pod imenom foodbymaria, je zamrznjen kos enostavno narezalo na tanjše trakce, jih začinilo in jih nabodlo na lesene palčke. Končen rezultat je podoben ražnjičem, le da imamo namesto kock mesa na palčko nabodene trakce.

Več pa na posnetku:

Je meso kljub temu bolje prej odtajati?

Odmrzovanje v hladilniku ali hladni vodi omogoča, da meso mariniramo in ga enakomerneje spečemo. Odmrznjen piščanec je zato boljša izbira, če imamo čas in načrtujemo jed vnaprej. A ker v praksi marsikdaj časa ni, je priprava iz zamrzovalnika odlična rešitev za vse trenutke, ko si želimo nečesa hitro pripravljenega.