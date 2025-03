Obrezovanje sadnega drevja za začetnike – zakaj in kdaj

Kdaj obrezujemo sadno drevje

V sadovnjaku je najpomembnejše opravilo v začetku pomladi rez sadnega drevja in grmičevja. Profesionalci to delajo že čez zimo, za vrtičkarje pa je dobro, da to opravijo od srede marca naprej, ko se cvetni brsti začnejo napenjati, zaradi česar se lažje odločijo, koliko »potencialnega pridelka« bodo pustili na drevesu.

Zaradi zgodnjega brstenja pride najprej na vrsto grmasto jagodičje (ribez, kosmulje, maline, borovnice), sledijo mu pečkarji (jablane, hruške, kutine), šele potem koščičarji (češnje, višnje, breskve, marelice). Najobčutljivejša vrsta je marelica, ki je ne obrezujemo pred sredino marca. Vse vrste režemo v suhem vremenu, ki mu sledita še vsaj dva dneva brez dežja. To je zelo pomembno, saj je mokrota idealna za prenašanje rastlinskih bolezni.

