DELOINDOM

Niso za vsakogar: tri kuhinje, ki kršijo pravila oblikovanja

Kuhinje so v novih interierjih v središču pozornosti in marsikatera nas je že očarala. Izbrali smo tri, ki izstopajo od ustaljenih trendov, po barvah in slogu opreme.
Fotografija: Kuhinja v barvah: za živo rumeno pločevinasto oblogo se skriva napa. Foto Paolo Fusco
Odpri galerijo
Kuhinja v barvah: za živo rumeno pločevinasto oblogo se skriva napa. Foto Paolo Fusco

Aleksandra Zorko
08.09.2025 ob 12:46
08.09.2025 ob 12:46
Aleksandra Zorko
08.09.2025 ob 12:46
08.09.2025 ob 12:46

Poslušajte

Čas branja: 1:08 min.

Kuhinja je osrednji prostor doma. To je prostor, v katerem poleg kuhanja in obedovanja preživljamo prosti čas, se družimo ob hrani. V sodobnih domovih so kuhinje postale večje, združene z jedilnico in dnevno sobo v velik odprt bivalni prostor. Namenjamo jim veliko pozornosti in tudi denarja. Čeprav v kuhinjah pri zasnovi veljajo določena pravila, ki jih je dobro upoštevati, pa pri slogih opreme veljajo želje bodočih uporabnikov. Poiskali smo tri kuhinje, ki izstopajo od ustaljenih trendov tako po barvah kot tudi slogu opreme. Izbrane kuhinje so del stanovanj, ki smo jih predstavili v rubriki Odprta vrata iz tujine.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kuhinje interier slogi opreme

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«
Prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Pozor, nevarni orientalski sršen je že v Sloveniji! »Ukrepajte, preden bo prepozno«
Prihajajo močnejši nalivi in nevihte: Arso sporoča, kje in kdaj bo najhuje
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.