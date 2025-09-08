Niso za vsakogar: tri kuhinje, ki kršijo pravila oblikovanja

Kuhinja je osrednji prostor doma. To je prostor, v katerem poleg kuhanja in obedovanja preživljamo prosti čas, se družimo ob hrani. V sodobnih domovih so kuhinje postale večje, združene z jedilnico in dnevno sobo v velik odprt bivalni prostor. Namenjamo jim veliko pozornosti in tudi denarja. Čeprav v kuhinjah pri zasnovi veljajo določena pravila, ki jih je dobro upoštevati, pa pri slogih opreme veljajo želje bodočih uporabnikov. Poiskali smo tri kuhinje, ki izstopajo od ustaljenih trendov tako po barvah kot tudi slogu opreme. Izbrane kuhinje so del stanovanj, ki smo jih predstavili v rubriki Odprta vrata iz tujine.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.