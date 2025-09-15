ODPRTA KUHINJA

Nina Bavdek: To je sestavina, brez katere ni dobre enolončnice

Nina Bavdek, avtorica dveh kuharskih knjig, nam je zaupala nekaj trikov, da bodo jesenske enolončnice še okusnejše.
Fotografija: Nina Bavdek je napisala dve kuharski knjigi, polni rastlinskih receptov. FOTO: Maja Slabe Pirc
Nina Bavdek je napisala dve kuharski knjigi, polni rastlinskih receptov. FOTO: Maja Slabe Pirc

Špela Ankele
15.09.2025 ob 11:31
Špela Ankele
15.09.2025 ob 11:31

Poklicna pot Nine Bavdek je res razgibana: po izobrazbi je organizatorka v turizmu, zaposlena pa je bila kot slaščičarka, kuharica, natakarica, receptorka in še kaj. Njeno kariero že več let tesno spremljata kuhanje in ustvarjanje rastlinskih receptov, s čimer se kot samostojna podjetnica ukvarja tudi danes. Doslej je napisala dve kuharski knjigi, v prvi so sladice, v drugo, ki bo kmalu izšla tudi v angleščini in nosi naslov Rastlinska kuhinja za vsak dan, pa je zajela vse preostale jedi.

Ko smo ustvarjalno Kranjčanko, ki obožuje tudi šport in hribe, prosili, naj nam naniza nekaj nasvetov za pripravo septembrskih enolončnic, je bila navdušena – navsezadnje so ravno enolončnice tiste, ki jih najraje in tudi najpogosteje pripravlja.

Dimljena paprika za okus

Katera je tista sestavina, brez katere skorajda ne more skuhati enolončnice? »Dimljena paprika v prahu,« pravi sogovornica in doda: »Ta začimba prinese v jed tako lep vonj, hkrati pa poskrbi za še boljši okus.« Dimljeno papriko, nadaljuje Bavdkova, v enolončnico dodamo »hkrati z zelenjavo, pri čemer zelenjavo in začimbe malo popražimo, da zadiši, nato pa zalijemo z vodo«. Od tega, katero enolončnico pripravljamo, je odvisno, koliko omenjene začimbe dodamo; pogosto zadošča že zravnana žlička, če kuhamo za štiri ali šest oseb, ko pa pripravljamo denimo brezmesni čili, je lahko dodamo malo več.

Lepa popestritev sezonskih enolončnic, ki se ogibajo mesu, je tudi tofu. »Ko ga vzamem iz embalaže, ga malo splaknem, nato pa obrišem s papirnato brisačko. Narežem ga na kockice, pomešam s sojino omako in malo oljčnega olja, nato pa razporedim na pekač, pokrit s papirjem za peko, in spečem v pečici. Približno deset, petnajst minut se peče na 200 ali 220 stopinjah Celzija, da lepo porjavi in dobi skorjico. Ta sestavina enolončnicam doda malo hrustljavosti in poskrbi za bolj razgibano strukturo,« naniza še enega od svojih kuharskih trikov.

Na koncu peteršilj

Ko beseda nanese na sezonske enolončnice, se iz zakladnice idej naše sogovornice izlušči še ena sestavina: »Gobe, tako lisičke kot tudi jurčke ali druge, zlahka vključimo v enolončnice, le v lonec jih moramo dodati pravi trenutek. Odlični za v enolončnice so tudi bukovi ostrigarji, ki pa jih pripravim malo drugače, saj jih popečem na oljčnem olju, nato pa prelijem z marinado in dodam v jed, ko je enolončnica že na krožniku. Kadar so v enolončnici gobice, vedno dodam še malo šetraja.«

Kaj pa druge začimbe? »Pri bučnem kariju je nujna kurkuma, seveda tudi sol in črni poper. Meni je zelo všeč tudi kajenski poper, ki poskrbi za ostrino okusa. Dobro je imeti domačo začimbno mešanico, precej univerzalen pa je tudi peteršilj, nasekljano zelenje največkrat dodamo bolj proti koncu kuhanja,« našteva Nina Bavdek, ki je svoje podjetniško znanje pridobivala v kranjskem inkubatorju Kovačnica. Pod okriljem tega zdaj pripravlja nekaj novega, slane hrustljavčke, hrustljave prigrizke, narejene na osnovi ovsenih kosmičev.

Samo še to: pred dnevi, ko je bil na Jezerskem gorski tek, je ravno ona pripravila rastlinsko kosilo za tekače. Recept za to jed, za enolončnico s stročnicami in ajdovo kašo, smo uvrstili na začetek jedilnika, ki ga predlagamo za prihajajoči teden.

