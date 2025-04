Nikar še ne prekopavajte vrta – najprej preverite to

Številni vrtnarji začnejo novo vrtnarsko sezono z lopatanjem, a to ni primerno za vse tipe tal. Le težka, glinena potrebujejo lopatanje tako jeseni kot spomladi. Jeseni pustimo velike grude, da jih zdrobi zimski mraz. Pri srednji težki in lahki peščeni prsti zadošča rahljanje. Pomembno je, kdaj to opravimo. Za začetek mora biti zemlja ogreta in suha. Za večino pomladnih vrtnin naj bo ogreta na vsaj 10 stopinj Celzija. Prerahljamo teden do dva pred setvijo oz. sajenjem sadik vrtnin, lahko pa tudi tik pred zdajci.

