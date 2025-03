Nič niste zamudili! Trato lahko spomladi najprej pokosite

Strokovnjaki za oskrbo trate za zgodnji spomladanski čas resda priporočajo določeno zapovrstje del, a se pogosto zgodi, da nas na vrtni zelenici preseneti hitra rast trave. Takrat ne zapletamo veliko, temveč v suhem vremenu travo pokosimo, ko doseže višino od 8 do 10 centimetrov, a ne prenizko. Potem bomo poskrbeli za temeljito grabljenje, gnojenje in šele pozneje, po nekaj košnjah, za prezračevanje tal. Kljub temu da je grabljenje visoke trave nehvaležno delo, pred košnjo z grabljami izravnamo vsaj krtine in poberemo morebitne kamne. Pri mahu bodimo previdni, nikoli ne grabimo živega, temveč ko po uporabi namenskih sredstev odmre.

Idealen vrstni red bi bil, da bi si trato po koncu zime ogledali, preverili zaplate, kjer je travo uničila glivična bolezen snežna plesen ali jih je prerasel mah. Potem jo je dobro močneje pregrabiti (razen izrazito zamahovljenih zaplat, saj bi z grabljenjem mah prenašali), ko opazimo, da je oživela in začela zeleneti, pa jo pognojimo. To storimo pred dežjem ali jo po gnojenju dobro zalijemo. Ko doseže višino od 8 do 10 cm, jo prvič pokosimo, vedno naj bo suha! Šele po dvakratni, tudi trikratni košnji tla s posebnim orodjem prezračimo, da spodbudimo obnovo in razrast korenin. Nekdaj so ta ukrep priporočali še pred rastjo, hkrati z grabljenjem, zdaj pa velja, da je dobro, da si pred tem nekoliko invazivnim postopkom trava opomore.

