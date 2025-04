Nezvestoba na spletu: Ali to, da si partner dopisuje z drugimi, pomeni, da vara?

Sodobna tehnologija nam omogoča marsikaj. Med drugim tudi skoke čez plot. Pravzaprav še nikoli v zgodovini človeštva ni bilo tako preprosto varati partnerja, kot je to prav zdaj, ko smo obdani z digitalnimi napravami in z eno nogo živimo v virtualnem svetu.

Prepovedani sadeži so povsod okoli nas. V vsakem trenutku imamo na dosegu roke cel svet, množico neznancev, ki všečkajo naše objave in nam s pozornostjo božajo ego. Marsikdo prav zaradi tega dejstva hitreje in lažje podleže skušnjavi.

Partnerski odnosi so v takšnem okolju zagotovo na preizkušnji. Kako danes torej ohraniti zaupanje v partnerja in zvezo? Kje postaviti meje? Je dopisovanje s tretjo osebo po spletu varanje? Ali je sporno že všečkanje objav privlačnega neznanca ali neznanke? Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.