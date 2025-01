Nevidni sovražnik doma: kakšne so posledice in kako jih odpraviti

V hladnejših mesecih, ko ogrevanje doseže svoj vrhunec, se vlaga v zraku pogosto zmanjša na raven, ki lahko povzroči nelagodje in celo zdravstvene težave. Draženje kože, suhe oči, razpokane ustnice in pogostejši prehladi so le nekateri od simptomov, ki jih lahko povzroči preveč suh zrak. Poleg tega lahko nizka raven vlage negativno vpliva na leseno pohištvo, parket in celo na elektronske naprave.

Več na deloindom.si.