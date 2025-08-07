DELOINDOM

Nevarna mačja kuga ogroža tudi notranje mačke – kako prepoznati simptome okužbe

V Sloveniji znova potrjen primer mačje kuge. Preverite simptome, ukrepe in kako z odgovornim skrbništvom zaščititi mačke pred to nevarno boleznijo.
Fotografija: Pred mačjo kugo niso varne niti notranje mačke. Foto Dolgikh Dmitry/Shutterstock
Pred mačjo kugo niso varne niti notranje mačke. Foto Dolgikh Dmitry/Shutterstock

K. Ž.
07.08.2025 ob 16:13
Poslušajte

Čas branja: 1:07 min.

V ambulanti Veterinarskega inženiringa Nabergoj v Moravskih Toplicah so pred dnevi potrdili smrtno nevaren primer mačje kuge (panleukopenije) pri mladi muci, pripeljani iz Prlekije. Veterinarka dr. Mima Nabergoj opozarja, da je bolezen izjemno nalezljiva in lahko prizadene tudi notranje mačke zaradi izjemne odpornosti virusa v okolju – preko izločkov, oblačil, čevljev in predmetov.

Na portalu deloindom.si smo že večkrat pisali, da gre za virusno bolezen, ki lahko prizadene vse mačke, zlasti pa mladiče in necepljene živali. Bolezen se razširi nenadoma in pogosto vodi v hudo stanje, ki se lahko konča s smrtjo.

 

Kakšni so značilni simptomi, kako ravnati ob sumu na okužbo in kakšna je preventiva, preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

