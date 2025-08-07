Nevarna mačja kuga ogroža tudi notranje mačke – kako prepoznati simptome okužbe

V ambulanti Veterinarskega inženiringa Nabergoj v Moravskih Toplicah so pred dnevi potrdili smrtno nevaren primer mačje kuge (panleukopenije) pri mladi muci, pripeljani iz Prlekije. Veterinarka dr. Mima Nabergoj opozarja, da je bolezen izjemno nalezljiva in lahko prizadene tudi notranje mačke zaradi izjemne odpornosti virusa v okolju – preko izločkov, oblačil, čevljev in predmetov.

Na portalu deloindom.si smo že večkrat pisali, da gre za virusno bolezen, ki lahko prizadene vse mačke, zlasti pa mladiče in necepljene živali. Bolezen se razširi nenadoma in pogosto vodi v hudo stanje, ki se lahko konča s smrtjo.

