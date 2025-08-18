Ne silite psa v vodo! Usodna napaka, ki jo poleti dela večina lastnikov
Preživljanje časa ob naravnem viru vode predstavlja prijetno osvežitev, kopanja pa se navadno razveselijo tudi kužki. A vsi psi nimajo enakega odnosa do vode. Nekateri v njo skočijo brez pomisleka, drugi pa se ji v velikem loku raje izognejo. Nekateri so zaradi svoje anatomije celo slabi plavalci, zato je pomembno, da k vodi pristopimo premišljeno.
Celoten članek si preberite na deloindom.si, kjer izveste tudi, kakšna je primerna temperatura vode. Nadaljujte branje TUKAJ.
