Ne silite psa v vodo! Usodna napaka, ki jo poleti dela večina lastnikov

Osvežitev v morju, reki ali jezeru je ob poletni vročini še kako dobrodošla. Tudi za naše pasje prijatelje.
Fotografija: Foto Vatsyk Elena/Shutterstock
E. N.
18.08.2025 ob 09:21
E. N.
Preživljanje časa ob naravnem viru vode predstavlja prijetno osvežitev, kopanja pa se navadno razveselijo tudi kužki. A vsi psi nimajo enakega odnosa do vode. Nekateri v njo skočijo brez pomisleka, drugi pa se ji v velikem loku raje izognejo. Nekateri so zaradi svoje anatomije celo slabi plavalci, zato je pomembno, da k vodi pristopimo premišljeno.

 

Celoten članek si preberite na deloindom.si, kjer izveste tudi, kakšna je primerna temperatura vode. Nadaljujte branje TUKAJ

