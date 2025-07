Ne naredite te napake pri jedilni mizi – strokovnjaki opozarjajo

Naj vas ne zavedejo lepe fotografije jedilnic z ogromnimi dizajnerskimi mizami in stoli, namreč domači prostori, odmerjeni jedilnicam, so pogosto kar precej manjši. Zato je treba temeljito premisliti, kakšno mizo boste izbrali, da bodo ob njej vaši družinski člani udobno sedeli in obedovali.

Velikost mize je odvisna od prostora, ki ga imamo na voljo zanjo. Vsekakor z velikostjo ne gre pretiravati, da ne bo po nepotrebnem zavzela preveč površine. Vedno dobra rešitev je izvlečni mehanizem, s katerim se poveča jedilna površina, kadar se ob mizi zbere več ljudi. Pri tem je treba paziti, kako so nameščene noge, da ne bodo ovirale sedečih. Pri sodobnih različicah so noge na skrajnih vogalih, pri okroglih izvedbah pa na sredini.



