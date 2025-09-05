Kaj so smrdljivci in zakaj so problematični?

Rjavi marmorirani smrdljivci (Halyomorpha halys) so tujerodna invazivna vrsta, ki izvira iz vzhodne Azije. Pri nas jih poznamo predvsem po neprijetnem vonju, ki ga sprostijo ob nevarnosti.

Največ škode povzročajo v sadjarstvu, vrtnarstvu in poljedelstvu, saj s sesalnim organom iz rastlin izsesavajo sokove, kar oslabi pridelek. V zadnjih letih jih je vse več tudi v notranjih prostorih, zlasti jeseni, ko iščejo mesta za prezimovanje.

