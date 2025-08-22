DELOINDOM

Ne boste verjeli: to je najboljši čas v letu za nakup nove vzmetnice

Če ste v procesu menjave ležišča, preverite, kdaj je najboljši čas, da kupite novo vzmetnico.
Fotografija: Prespimo skoraj tretjino svojega življenja, zato v nakup ležišča velja vložiti nekaj razmisleka. Foto Evrymmnt/Shutterstock
Prespimo skoraj tretjino svojega življenja, zato v nakup ležišča velja vložiti nekaj razmisleka. Foto Evrymmnt/Shutterstock

E. N.
22.08.2025 ob 09:07
22.08.2025 ob 09:07
E. N.
22.08.2025 ob 09:07
22.08.2025 ob 09:07

Nakup nove vzmetnice se nam ne zgodi pogosto in novega ležišča zagotovo ne bi uvrstili med predmete, ki jih velikokrat kupujemo. Ravno zato je pomembno, da se takrat, ko se odločimo za menjavo vzmetnice, nakupa lotimo premišljeno, preudarno in takrat, ko so cene najbolj ugodne. 

 

Kako pogosto je treba zamenjati vzmetnico ter kdaj je najboljši čas za nakup, preberite na deloindom.si Nadaljujte branje TUKAJ

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal
Babica dečka, ki je umrl v razgretem avtu pri Preboldu: »Jokam dan in noč«
Andrej Stare v boju za rakom, ostal brez dveh nožnih prstov in stopalnice
Poslanka Levice udarila po mizi: »Ni prav, da upokojenka plačuje dvakrat več kot menedžer«

