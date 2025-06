Nasveti baristke: pravila, ki jih upoštevamo pri kuhanju kave

Pred kratkim je bilo v Ljubljani državno prvenstvo v ustvarjanju z mlečno peno LAGS spopad Slovenija – štiri črke označujejo besede Latte Art Grading System. Na prvenstvu je v boju za pridobitev zelenega lončka zmagal Jasmin Husić, rdeči lonček je dobil Andrej Horvat, črni je šel v roke Eve Bogdan, zlati pa ostaja v rokah Aleša Gorenca, še vedno edinega Slovenca, ki ima najprestižnejši lonček. Gorenca, ki je na zadnjem prvenstvu postal svetovni podprvak v ustvarjanju z mlečno peno, smo pred naš mikrofon povabili konec lanskega leta, tokrat pa smo besedo, ki je tekla o kuhanju kave doma, prepustili Evi Bogdan.

Ne sme zavreti

Torej: kako doma pripravimo odlično turško kavo? »Menim, da je ključna uporaba čim bolj sveže mlete kave, ki jo hranimo na pravilen način, da arome ne izgubi prehitro. Poleg tega je pomembno, da kave med pripravo ne prežgemo, saj lahko zaradi visoke temperature razvije grenak priokus. Pravilna priprava zahteva počasno segrevanje na nizki temperaturi, pri čemer kava ne sme zavreti, temveč se le počasi dvigniti s peno na vrhu. Najpomembneje pa je, da pripravimo takšno, ki nam je po okusu najljubša,« pravi Eva Bogdan, vodja kavarne Kult 316, ki deluje v sklopu Biotehniškega centra Ljubljana. Mlada baristka je nase opozorila že pred tremi leti, ko je zmagala na regijskem tekmovanju Barcaffe barista cup 2022.

In katero kavo naj izberemo v trgovini? »Pomembno je upoštevati svoj okus, saj ima vsak drugačne želje glede moči, arome in intenzivnosti kave. Pomembno vlogo igra vrsta kavnih zrn (arabica, robusta ali mešanice), saj se razlikujejo po okusu, vsebnosti kofeina in kislosti,« pravi sogovornica in nadaljuje: »Za pripravo turške kave je ključnega pomena, da je kava fino mleta, saj gre za edinstveno metodo priprave, po kateri se kava ne filtrira. Fino mleta kava je pomembna predvsem za boljšo ekstrakcijo okusov in pravo konsistenco napitka; drobno mleta lažje ustvari značilno gosto peno, ki je pri turški kavi zaželena in je pogosto znak kakovostne priprave.«

Mlečna pena

Če obožujemo mlečno peno, kako jo čim preprosteje pripravimo doma? »Za domačo uporabo obstajajo cenovno dostopni pripomočki, ki omogočajo pripravo zadovoljive mlečne kreme. To so: penilniki mleka s segrevanjem ali french press, lahko pa se odločimo tudi za stepanje mleka v kozarcu z zapiranjem in segrevanje v mikrovalovni pečici.«

Morda še to: Bogdanova se bo oktobra odpravila tudi na svetovno prvenstvo LAGS v Milano. O tem, kako se bo pripravila na izziv, je pojasnila: »Priprave bodo potekale intenzivno z veliko treninga risanja že vnaprej določenih vzorcev na kavo. Predvsem pa bo potrebnega veliko psihičnega treninga, ki bo pomagal ublažiti tremo in tresoče se roke na tekmovanju.«

