Naši najboljši recepti s čemažem

Najprej opomin: prav vsako leto je dobro obnoviti znanje o vseh rastlinah, ki na čemaž spominjajo in so zdravju škodljive, nekatere celo smrtonosne. In še en: te rastline nikdar ne »žanjemo« na veliko, čeprav nas mika, saj zlasti v vlažnih dolinah dobesedno prerašča gozdna tla kot gosta podrast. Čemaž trgamo listek za listkom in vse skupaj še enkrat pregledamo, ko ga doma na hitro oplaknemo pod vodo.

Najbolj priljubljena je njegova uporaba v juhi, zatem v obliki pesta, v katerem pa je zel v surovi obliki in zato marsikomu težko obleži v želodcu: kuhanje to nekoliko nevtralizira. Ker pa je okus po česnu v pripravi slanih jedi praktično univerzalen, ni nobenega razloga, da ne bi v sezoni, ki traja vse do maja, poskusili nekaj novih kombinacij. Vse bodo šle v tek, saj so navadno povezane tudi z dobrim občutkom, da smo bili v naravi, si nekaj svoje hrane priskrbeli sami in, ne nazadnje, da smo za to imeli čas.

Čemaž in ribje ter mesne jedi

Ljubitelji rib: klasično tržaško omako lahko nadomestite s pestom ali preprosto oblogo iz čemaža. Nežnemu mesu, kot ga ima postrv ali bela morska riba, bo naredil celo manj sile kot ostrejši pravi česen. Izjemno pa se obnese tudi riba, pečena pod skorjico, ki smo jo aromatizirali z nekaj divjega česna: kos ali dva postaranega kruha zmeljemo s par žlicami olja in majhnim šopkom čemaža, da dobimo drobtine, podobne drobljencu, jih razprostremo po fileju in na hitro, kakih dvajset minut, spečemo v pečici. Enako se ujema z nežnim perutninskim mesom, zato je priljubljen nadev za piščančje ali puranje zvitke. Tu je pravzaprav že klasika piščanec, pripravljen na kijevski način, ki ga oplemenitimo s čemaževnim maslom namesto peteršiljevega.

...

K mesnim jedem, na primer dobrim mehkim govejim zrezkom v okusni omaki priporočamo kruhove cmoke - da ne bodo vedno enaki, jim dodamo čemaž, vendar odmerjamo konzervativno: zel moramo čutiti kot zanimivost in poudarek, še vedno pa je glavni okus, ki ga pričakujemo kuhan kruh, podprt z jajcem in mlekom.

Še vedno kot eno najbolj prisrčnih idej pa štejemo čemaževe odtrgančke si sirom in šunko - cel pekač ljubkih ušesc, ki jih oblikujemo z zgibanjem testenih krogov, obloženih z več vrstami sira in šunko.