Naš video za pripravo fokače, ki je postal viralen

Kar nekaj receptov in trikov je takih, ki so hit, a prav danes, ko se zdi, da se poletje poslavlja od nas in že razmišljamo o topli tolažbi, nam je v oči padla številka ogledov, ki se vrti okoli našega recepta za hrustljavo fokačo, obloženo z nasekljanimi olivami in suhimi paradižniki. Več kot sto tisoč jih je že.

Naj bo to danes ideja za razvajanje: ta ploščati kruh nas ponese v sončno Italijo, a v kuhinjo vnese toplino: po dolgem poletju končno zasveti lučka v pečici in spet je na pultu pekač, ki je vsaj dva meseca sameval na kupu ostalih pripomočkov za pečico.

Če se boste recepta lotili že to dopoldne, bo iz pečice zadišalo zvečer. Lahko pa sestavine zmešate danes zvečer in si s peko polepšate petkovo jutro. Danes, jutri, kadarkoli – to je res recept, ki vedno prinese radost, saj je smešno preprost, pripravljen v stilu priljubljenih kruhov brez gnetenja. V receptu smo dodali še nekaj prepogibov v štirih intervalih na pol ure, da v testu razvijemo še več glutena in mehurjev, a fokača bo prav tako lepo uspelo, četudi boste sestavine le zmešali v poc in pustili, da testo naredi svoje.

Še dober namig, ki smo ga dobili med komentarji na našem tiktok profilu: del moke nadomestite s semolino, da bo okus še boljši.

Če vas je zamikalo, podroben recept smo že objavili TUKAJ.