Naredili ste vse prav – a ta napaka vas lahko stane celega vrta

V vročih in suhih poletjih vrtnine ogrožajo glivice, ki za razvoj ne potrebujejo vlažne prevleke na rastlinah. Ljubijo vročino in sušo. To so pepelaste plesni. Ogrožene so kumare, buče, bučke, radič, paradižnik, grah, pesa, tudi vrtnine iz družine križnic in kobulnic. Pogosto opazimo pepelovko tudi na vrtnicah in plamenkah ter na jablani in trti.

