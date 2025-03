Naravno čistilo po receptu zeliščarice Vite Matjac - brez sode in eteričnih olj

V zadnjih letih se vedno več ljudi odloča za uporabo naravnih čistil, saj so okolju prijaznejša, cenovno ugodnejša in pogosto manj škodljiva za zdravje kot komercialni izdelki. Med njih se že vrsto let umešča tudi primorska zeliščarica Vita Matjac, ki je tokrat z nami delila preprost, a izredno učinkovit recept za vsestransko domače čistilo, ki ga na svojem zeliščnem posestvu sama redno uporablja.

Čeprav se priprava domačih čistil morda sliši kot eden tistih zapletenih procesov, ki bodo od vas zahtevali posebne veščine in spisek zelišč, za katera ne veste, kje jih dobiti, temu v resnici ni tako. Tega recepta se z lahkoto lotite že s stvarmi, ki jih (najverjetneje) že imate doma, z nekaj dodatnimi sestavinami pa ga nato lahko prilagodite glede na to, za kaj ga boste uporabili.

