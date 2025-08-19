Največja napaka pri motovilcu (skoraj vsi jo delajo)

Ta pri Slovencih priljubljena solatnica je namreč rastlina hladnega dne: večina sort dobro prezimi, kalitev zelo motijo temperature zemlje nad 25 °C, v suši in vročini pa njene nežne liste rada napade pepelasta plesen​. Sicer pa motovilec ni zahtevna vrtnina, samo nekaj pravil moramo upoštevati.

Kako sejemo, zalivamo in nabiramo motovilec, si preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.