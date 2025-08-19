DELOINDOM

Največja napaka pri motovilcu (skoraj vsi jo delajo)

S setvami motovilca je dobro počakati do avgustovske ohladitve: zato, da bi seme, občutljivo na visoke temperature, vzklilo, in da ga ne bi napadla pepelasta plesen.
Fotografija: Ta pri Slovencih priljubljena solatnica je rastlina hladnega dne. Foto: Stepanek Photography/Shutterstock
Odpri galerijo
Ta pri Slovencih priljubljena solatnica je rastlina hladnega dne. Foto: Stepanek Photography/Shutterstock

Julijana Bavčar
19.08.2025 ob 12:44
19.08.2025 ob 12:44
Julijana Bavčar
19.08.2025 ob 12:44
19.08.2025 ob 12:44

Poslušajte

Čas branja: 0:46 min.

Ta pri Slovencih priljubljena solatnica je namreč rastlina hladnega dne: večina sort dobro prezimi, kalitev zelo motijo temperature zemlje nad 25 °C, v suši in vročini pa njene nežne liste rada napade pepelasta plesen​. Sicer pa motovilec ni zahtevna vrtnina, samo nekaj pravil moramo upoštevati.

 

Kako sejemo, zalivamo in nabiramo motovilec, si preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

motovilec avgustovske setve setev motovilca poletne setve

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.