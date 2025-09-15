Psi so naši zvesti spremljevalci in pogosto jih obravnavamo kot del družine. Pasji poljubčki in objemi so nekaj vsakdanjega, a ob tem ne smemo pozabiti, da lahko psi – tako kot druge živali – na človeka prenesejo različne bolezni. V veterini takšnim boleznim pravijo zoonoze.

Kako se bolezni torej prenašajo s psa na človeka in s katerimi boleznimi vas štirinožni prijatelj lahko okuži, preberite na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.