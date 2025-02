Najboljši trik, kako uporabiti žgančevko, da ne bo šla v nič (VIDEO)

Tokrat nam na tiktoku svoje kulinarične trike razkriva naša novinarka Špela Ankele. Našla je način, kako porabiti žgančevko, da bo dobila nov namen in ne bo romala v kuhinjsko korito. Če slučajno ne veste, kaj žgančevka sploh je: gre za tekočino, ki ostane po kuhanju žgancev. Morda bi si mislili, da ta sivkasta brozga ni primerna za ponovno uporabo, saj je videti precej žalostno, a v resnici bi jo bilo škoda zavreči.

Žgančevka ajdovih žgancev namreč vsebuje lepo zalogo hranil, saj se med kuhanjem ajde v vodo sproščajo vitamini in minerali. Prav tako ta sivkasta tekočina zadrži odličen okus ajdove arome, ki bo drugim jedem dodala značilen zemeljski podton.

Čeprav ajda tehnično ni prava žitarica, saj spada med dresnovke, jo zaradi podobne uporabe in hranilne sestave obravnavamo kot psevdožito. Ajda je znana po svojih koristih za zdravje, saj vsebuje številne hranilne snovi. Je bogata z beljakovinami, ki vsebujejo vse esencialne aminokisline, vključno z lizinom, ki ga v drugih žitih pogosto primanjkuje. Zato je tudi odličen vir beljakovin, še posebej za vegetarijance in vegane. Poleg tega vsebuje še veliko prehranskih vlaknin, ki spodbujajo zdravo prebavo, pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja in prispevajo k dolgotrajni sitosti.

Smo vas že prepričali, da bi bilo žgančevko torej škoda zliti v lijak? Špela jo je ponovno uporabila pri peki kruha. Za to pa sploh ne potrebujete posebnega recepta. Katerega koli namreč uporabljate, v njem vodo le zamenjate z enako količino žgančevke ali uporabite mešanico žgančevke in vode.

Ajdovo aromo bomo najbolj zaznali, če spečemo kruh iz navadne bele moke. Na ta način bo kruh dobil tudi malce sivkaste barve in bo tako tudi vizualno bolj zanimiv. Skratka, ko boste prihodnjič kuhali žgance, tekočine, v kateri so bili kuhani, nikar ne zlivajte v lijak.

Kako skuhamo ajdove žgance? Špela nam je vse, kar moramo vedeti, pokazala TUKAJ.