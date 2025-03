Najboljše ideje kulinaričnega urednika, kako vse uporabiti zamrznjen grah

Kuharska dama Nigella Lawson je brez dvoma med tistimi vplivneži, ki ji radi sledimo, saj jedi pripravlja tako strastno in privlačno, da tudi sit gledalec postane lačen. In ko je te dni na spletu objavila nekaj informacij o novi kuharski knjigi izpod peresa kulinaričnega urednika Samuela Goldsmitha, smo kar malo zastrigli z ušesi in prek spleta poiskali avtorja. Prijazno je odgovoril na nekaj naših vprašanj, zato je tu nekaj njegovih kuharskih nasvetov.

...

Ker je naslov njegovega dela preprost, The Frozen Peas Cookbook, torej nekako v smislu Kuhamo z zamrznjenim grahom, nas je seveda zanimalo vse o tem, katera zelenjava ne sme manjkati v našem zamrzovalniku. »Doma imam vedno zamrznjen grah, v mojem zamrzovalniku pa so še koruza, špinača, tudi paprike in po navadi nekaj mesnega, denimo piščančje meso ali klobase. Zelenjava, ki jo hranim v zamrzovalniku, je zelo raznolika in pride prav predvsem takrat, ko zaradi sezone niso na voljo njene sveže različice,« pravi avtor, ki je v najnovejšo knjigo zajel sto vsakdanjih kuharskih receptov, osredotočenih na vse te raznolike sestavine, shranjene v naših zamrzovalnikih.

...

Zelen(javn)a torta

In kako Samuel Goldsmith najraje uporabi sestavino iz naslova svoje najnovejše kuharske knjige? »Zamrznjeni grah zagotovo največkrat uporabljam tako, da ga prepražim z jajci in rižem in nastane jed, v angleščini imenovana egg fried rice. To je krasna jed, ki jo lahko pripravimo med tednom, saj imamo pogosto vse, kar je potrebno za kuhanje, že doma. Če pa katere od sestavin nimam v zalogi, jo nadomestim s čim drugim ali pa skočim do najbližje trgovine,« pravi urednik gastronomskih medijev in snovalec receptov, ki je delal za znane britanske revije, kot so Olive, Good Food in Easy Cook, kot tudi za medije pod okriljem BBC.

In nadaljuje: »Ko pa iz zamrznjenega graha delam kaj bolj posebnega, potem je največkrat zrezek z gobami, grahom in zelenjavo, ki ga pripravim v eni ponvi.«

Še nekaj nas je zanimalo – kateri je avtorjev najbolj presenetljiv recept, ki zajema zamrznjena živila? »Tortica, pripravljena iz graha, pistacij in zelenega čajnega praha mača, je zelo priljubljena. Grah doda krasen okus, ki pa ne prevladuje in se v to jed odlično vključi. Da ne omenim čudovite zelene barve, ki jo ima ta tortica,« nam še pove Goldsmith, ki je že napisal eno kuharsko knjigo z naslovom The Tinned Tomatoes Cookbook, torej o konzerviranih paradižnikih. Tudi ta zajema cenovno dostopne recepte in je hkrati nadvse uporabna, saj se osredotoča na sto preprostih, a okusnih jedi, ki lahko nastanejo iz konzerve vloženih paradižnikov oziroma pelatov.

...

Priporočamo še: Vabljeni na velikonočno ustvarjalnico: mini potičke, pinca, pirhi