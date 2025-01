Najbolj znani živalski pregovori in njihovi skriti pomeni

Pregovor je kratek, jedrnat in pogosto metaforičen rek, ki izraža splošno življenjsko resnico, modrost ali nauk, pridobljen iz izkušenj. Pogosto je napisan enostavno, da si ga ljudje lažje zapomnijo. Nekaj med njimi je tudi takšnih, ki so povezani z živalskim svetom.

Pregovori uporabljajo primere iz narave, vsakdanjega življenja ter tudi živalskega sveta. So univerzalni in se prenašajo od generacije do generacije.

Več na deloindom.si.