DELOINDOM

Najbolj skrivnosten vrt v Sloveniji? Poglejte ga ...

Krajinski arhitekt Mitja Škrjanec je oblikoval sodoben vrt ob hiši, ki nagovarja vse čute in vabi v svoj objem, hkrati pa z vso spoštljivostjo sobiva z okoliško krajino.
Fotografija: Vrt je del širšega prostora, ki prehaja v gozdni rob in okoliški mešan bukov gozd. Foto Mitja Škrjanec
Odpri galerijo
Vrt je del širšega prostora, ki prehaja v gozdni rob in okoliški mešan bukov gozd. Foto Mitja Škrjanec

Aleksandra Zorko
03.09.2025 ob 09:58
03.09.2025 ob 09:58
Aleksandra Zorko
03.09.2025 ob 09:58
03.09.2025 ob 09:58

Poslušajte

Čas branja: 1:09 min.

»Družina si je želela vrt, ki jih bo navdihoval skozi velike steklene površine hiše v vseh letnih časih in jih vabil v svoj objem od jutra do večera. Zato so v proces načrtovanja hiše že na začetku v oblikovalski tim vključili tudi krajinskega arhitekta. Želeli so si vrt, ki bo varoval kakovostne prvine okoliške gozdne krajine in se spoštljivo pogovarjal z naravnim prostorom. Tako so bili prvi obiskovalci parcele logar, gozdar, arborist in geolog. Želeli so si vrt, ki bo poživljal vse čute, bil vznemirljivo skrivnosten in brezčasno lep. In zato so bili med načrtovanjem ter gradnjo aktivno vključeni tudi sami,« pripoveduje krajinski arhitekt Mitja Škrjanec.

 

Celoten članek in bogato fotogalerijo najdete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sodobni vrt krajinska arhitektura ureditev vrta

Priporočamo

Dolgoročna vremenska napoved razkriva, kakšna zima nas čaka
Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila
Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)
Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Dolgoročna vremenska napoved razkriva, kakšna zima nas čaka
Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila
Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)
Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.