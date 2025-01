Najbolj priporočljivo naj bi bilo spati v tem položaju

Spalni položaj ima velik vpliv na vaše zdravje in dobro počutje. Čeprav ima vsak položaj svoje prednosti in slabosti, je najboljši položaj za spanje tisti, ki podpira naravno poravnavo telesa, zmanjšuje pritisk na občutljiva območja in omogoča nemoteno dihanje.