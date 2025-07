Najbolj preprosta sladica, narejena s sadjem, ki je pri roki

Kar tri zapise o eni sladici, pripravljeni izjemno preprosto, smo našli na spletu. Največkrat to sladico, ki združuje sadje, prelito s preprosto zmesjo jajc, mleka in moke, imenujejo clafoutis. Občasno pa se pojavita še te dve različici zapisa – clafouti in tudi klafuti, kot njeno ime izgovorimo. Od kod ta jed izvira, kakšne različice obstajajo?

Sadje in masa

Že iz originalnega imena, clafoutis, je jasno, da je to francoska sladica, ki poleg sadja zajema še gosto, a tekočo maso. Ime jedi naj bi izviralo iz besede clafotís, s katero v južnem delu Francije označujejo, da nekaj zapolnimo. Torej: v pekač razporedimo sadje, denimo na maslu rahlo prepražene višnje, potem pa čez prelijemo gosto maso ter spečemo v zmerno ogreti pečici.

V Franciji, od koder sladica izvira, sladico največkrat postrežejo mlačno, pred postrežbo pa jo posujejo s sladkorjem v prahu. Za še večji užitek lahko dodamo malo stepene smetane in, v tej vročini, morda še kepico vaniljevega sladoleda.

Sladica izvira iz okolice francoskega kraja Limoges, kjer klafuti tradicionalno pripravljajo iz neizkoščičenih višenj oziroma češenj. V njem se odlično obnese tudi drugo sadje s koščicami, denimo breskve, marelice, slive, pri čemer jim odstranimo koščice, potem pa jih, razrezane na enakomerne kose, razporedimo po pekaču. Uporabimo lahko tudi borovnice, na kose narezana jabolka ali hruške in podobno.

...

Tudi slana različica

Sadje, ki ga lahko narahlo prepražimo na maslu, razporedimo po pekaču in ga prelijemo z gostejšo maso, ki je podobna tisti za palačinke, saj vanjo zajamemo moko, jajca in mleko kot tudi malo sladkorja (za sladke različice klafutija) in obvezen ščepec soli.

Še to: v Franciji poznajo tudi slane različice klafutija, pri čemer različno zelenjavo, razrezano na enakomerno velike kose, prelijejo z nesladkano maso. Med zelenjavo bi lahko uporabili korenje, prepraženo na maslu, le malo pokuhano in nato dobro odcejeno blitvo oziroma špinačo, ali na maslu prepražene gobe. Tako dobimo nekakšno slano zlivanko z zelenjavo, ki jo lahko mlačno postrežemo za zajtrk, kosilo ali brunch.

...

Naši recepti: zamenjajte sadje v receptu s tistim, kar imate doma