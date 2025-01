Najbolj preprost način za pripravo poširanih jajc, ki ga nismo poznali

Poširanje velja za enega najbolj umetelnih načinov priprave jajc. Marsikdo si poširana jajca zato privošči le v restavraciji, saj se včasih zdi, da jih je precej zapleteno pripraviti. Osnovna navodila so sicer precej preprosta. V lonec vrele vode naredimo vrtinec in vanj ubijemo jajce, a kaj, ko to ne uspe vedno, tako kot bi si želeli.

