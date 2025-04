Najbolj pekoči čiliji na svetu – in kako jih lahko vzgojite doma

Čili je vse bolj priljubljena rastlina na domačih vrtovih, predvsem pri tistih, ki nadvse uživajo v pekočih jedeh. Tudi njegove zdravilne lastnosti in pozitivni učinki na telo nikakor niso zanemarljivi. Meni pa je rastlina ljuba zaradi zelo lepe grmaste rasti in privlačnih plodov, ki mi krasijo balkon vse do prve slane. Čili potrebuje nekaj več pozornosti, ampak če mu nudimo prave pogoje, bo zelo radodaren s plodovi.

