Na to bodite pozorni pri pripravi divjih špargljev

Če obožujete nabiranje divjih rastlin, verjetno že komaj čakate, da začnejo na Primorskem poganjati prvi divji šparglji. Po nekaj nasvetov, kako jih pripraviti, smo se podali na Obalo, kjer se začenjajo Dnevi divjih špargljev – potekali bodo v štirih istrskih občinah, trajali bodo do 13. aprila. Med 20 sodelujočimi restavracijami je tudi tista v izolskem hotelu Marina, kjer nam je chef Ivica Evačić - Ivek nanizal nekaj krasnih idej za pripravo te sestavine.

»Letos kaže, da bo zelo dobra in zgodnja letina. Obilne padavine in toplo vreme, ki sledi, omogočajo odlične razmere za dobro letino,« pojasni chef Evačić, ki divje šparglje rad vključi v različne jedi. »Od začetka moje kulinarične poti so šparglji ena mojih najljubših sezonskih dobrot,« doda in naniza nekaj okusnih predlogov. »Način njihove priprave se od vasi do vasi nekoliko razlikuje – na Krasu, Goriškem in na Obali jih pogosto kombiniramo z domačimi mesninami in jajci, najpogosteje v raznih fritajah. Hkrati se odlično podajo številnim sezonskim jedem, tako hladnim kot toplim. Uporabimo jih lahko v ribjih in mesnih jedeh kot tudi za pripravo solat, marinad, juh, rižot in testenin do omak, celo sladic. V naši restavraciji denimo pripravljamo priljubljeno sladko specialiteto – tiramisu s šparglji, medeno omako in svežimi jagodami.«

Le mehki deli

Evačić v hotelski kuhinji šparglje poveže tudi z jadranskimi kozicami, vključi jih v kremno rakovo juho ali z njimi začini pripravi ribiški brodet. Prav tako se s šparglji lepo ujamejo rižote ali testenine, nadaljuje Evačić, ter sipice na brodet in raznolik dnevni ulov.

In na kaj moramo paziti pri pripravi divjih špargljev? »Za pripravo jedi uporabljamo le očiščene, narezane ali nalomljene mehke dele špargljev. Nekatere jedi pripravljamo s svežimi, druge pa z blanširanimi. Trše dele priporočamo za pripravo osnove, ki jo lahko uporabite pri vseh toplih jedeh,« še pravi chef Evačić.

