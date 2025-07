Na ta način bodo rastline (in vrtnine) preživele hudo vročino

Ljudje si omislimo klimo ter dan in tudi noč preživimo pod njo. Če je nimamo ali celo ne maramo, potem imamo domišljene vse trike, katere zavese ali žaluzije morajo biti zagrnjene, katera okna in vrata morajo biti zaprta ali odprta ob določeni uri dneva.

Kaj pa rastline na prostem? Ali tiste na okenskih policah in balkonih, ki imajo omejen prostor in se ne morejo umakniti?

Tudi one imajo precej izdelan sistem, kako preživeti. Kaktusi in sukulente, ki prihajajo iz najbolj vročih in sušnih predelov, imajo mesnate liste, stebla, ki zelo dobro zadržujejo vodo, tako da je izhlapevanje kar najmanjše.

Težje gre rastlinam, ki prihajajo iz tropskega pragozda, kjer jih vedno zakrivajo mogočne krošnje dreves, torej niso deležne neposrednega sonca, zato pa veliko zračne vlage, četudi je vroče.

Mi pa jih nevede izpostavimo soncu brez zračne vlage. Ali vodne rastline, ki jih ne moti, da so korenine ves čas v vodi, in še bi lahko naštevali.

Želim vas le spomniti, da naše hišne, balkonske in vrtne okrasne rastline prihajajo iz različnih krajev po svetu. Zelo dobro je vedeti, v kakšnih razmerah najbolje uspevajo in kaj jim je treba nuditi, da nam jih bo uspelo obdržati. Veliko jih je, ki so zelo prilagodljive in primerne tudi za vroča poletja, ko ste na počitnicah.

