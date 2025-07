Modni izbor: najlepše kombinacije s krilom (FOTO)

Poleti krila nosimo bistveno več kot pozimi, zdijo se priročna izbira, a ko stojimo pred omaro in izbiramo kos, s katerim bomo krilo kombinirali, vidimo, da naša naloga le ni tako enostavna.

Krilo je namreč kos, ki ni nevtralen kot kavbojke, h katerim gre praktično vse, temveč gradi in je v ospredju celotne kombinacije. Tudi če je enobarvno, ravnega kroja in na prvi pogled povsem enostavno, je krilo osnova, iz katere izhajamo. Torej zraven velikokrat ne pristaja tisto, kar smo si v mislih skombinirali.

Po navadi je problem v tem, da je zgornji del neskladen, premalo eleganten, preohlapen, a ko osvojimo nekaj možnosti in se hkrati tudi prepustimo dejstvu, da včasih lahko kakšen modni spodrsljaj deluje več kot odlično, bodo krila postala naš najljubši poletni kos.

Krila so namreč v poletnih temperaturah izredno prijetna, udobna in ponujajo številne možnosti za kombinacije. Sploh, če naša zbirka zajema več vrst kril – od mini, maksi, plisiranih, bleščečih in prosojnih (sploh te so letos izjemno v trendu).

Pravilo, ki si ga zapomnite pri kombiniranju s krilom, je načelo ravnovesja. Če nosite preprosto krilo, potem stvari popestrite z bolj dodelano zgornjo polovico, ali obratno, če je vaše krilo bolj bogato, opazno ali polno vzorcev, za zgornji del izberite bolj umirjeni kos.

