Mileram torta: Tako enostavna, da si jo privoščimo kar vsak vikend

Ko tole mileramko skotalimo na mizo, bodo zbrani nanjo planili kot muhe na med, pa naj miza stoji na pikniku, vikendu, v službi ali na rojstnodnevni zabavi. S pripravo ne bo težav, še najbolj zahtevno opravilo je, da si tudi sami izborimo vsaj tanko rezino. Nabrusimo komolce in pred ogledalom vadimo ustrahujoč pogled – v trenutku se lahko razvname srdit boj za vsak košček. Intenzivnost okusa po bezgu je odvisna od tega, kako močan sirup uporabimo, vsekakor pa bezeg v tej torti ne prednjači. Je torta, kot se šika, in dobro ve, da te zlahka zamika.

Sestavine za testo:

250 g moke, 100 g sladkorja

vrečka pecilnega praška

vrečka vaniljevega sladkorja

žlička vaniljeve arome

90 g masla sobne temperature

jajce velikosti L

Sestavine za kremo:

500 ml mleka

2 vrečki vaniljevega pudinga

180 g sladkorja

100–150 ml bezgovega sirupa (odvisno od intenzivnosti sirupa)

800 g milerama

Sestavine za povrh:

450 g zamrznjenih ali svežih malin

vrečka rdečega preliva za torte

250 ml močnega bezgovega napitka (pripravljenega iz bezgovega sirupa)

Priprava:

V dno pekača s snemljivim obodom vpnemo papir za peko, obod dobro premažemo z maslom.

Testo:

Vse sestavine zmešamo in na hitro pregnetemo, nato testo takoj razvaljamo in prenesemo v tortni pekač. Z njim enakomerno obložimo dno in obod, nato pa postavimo v hladilnik za 20 minut.

Krema:

V 100 ml mleka z metlico vmešamo dve vrečki praška za vaniljev puding.

V kozico vlijemo preostalih 400 ml mleka in dodamo sladkor. Mleko zavremo in vanj z metlico vmešamo pudingovo zmes.

Puding skuhamo in odstavimo. Še vročemu primešamo bezgov sirup, nato pa v dveh delih mileram, kremo vlijemo v pekač s testom, poravnamo in pogladimo.

Peka:

Po kremi razporedimo maline. Torto pečemo 65 do 70 minut pri 170 stopinjah Celzija. Po koncu peke jo pustimo v pekaču in jo najprej ohladimo na sobno temperaturo, nato pekač prestavimo v hladilnik za čez noč.

Preliv:

Iz bezgovega sirupa in vode pripravimo močan napitek, ki ga zavremo.

V posodico stresemo prašek za rdeči preliv za torte in vmešamo še tega. Preliv prelijemo po malinah na torti.

Postavimo v hladilnik, da se preliv strdi, približno 30 minut. Nato odstranimo obroč in torto prestavimo na tortno podlago. Razrežemo jo in pomlatimo!